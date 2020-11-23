Çin'deki havalimanında karantinaya alınan 14 bin kişi kaçmaya çalıştı
|23 Kasım 2020 08:49
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Geçtiğimiz yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Çin'den gelen yeni görüntüler endişe yarattı. Çin'in Pudong havalimanında "Kargo çalışanında SARS virüsü tespit edildi" iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.
SARS İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.
NET AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.
BİNLERCE KİŞİ KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.
YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI
Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havaalanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.
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