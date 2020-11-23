HDP, Millet İttifakı ile yapılan anayasa çalışmalarını doğruladı

Millet İttifakı'nda gündem, tartışmalı anayasa hazırlık çalışmalarının iddiası...

İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın; CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi tartışmaya neden oldu.

İddialar komuoyunda tartışmalara neden olurken Millet İttifakı'ndan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden yalanlama gelirken, HDP kanadı anayasa çalışmalarını doğruladı.

HDP: GİRİŞİMİMİZ OLDU

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, geçtiğimiz gün ''CHP, HDP ve İYİ parti ortak anayasa taslağı hazırladı mı?'' sorusuna ''girişim oldu'' şeklinde yanıt verdi.

"GAYET DOĞAL"

Partilerin anayasa çalışması için bir araya gelmesinin doğal olduğunu söyleyen

Paylan, "Hep beraber anayasa çalışması yapmalıyız. Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur. Dediğiniz şekilde olmamıştır. Bu bir girişimdir yalnızca yani anayasa çalışması bir girişim olarak o noktada kalmıştır. Çeşitli çalışmalar bu anlamda olmuştur. Olması doğal olandır" dedi.