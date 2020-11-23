1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzaktan eğitimde yakından dokunuş

İnternet sıkıntısı olan köylerdeki öğrencilerinin evlerine gidip kitap dağıtan, test gönderen Erhan öğretmen ile Ayşen öğretmen, birçok öğrenciyi Fen ve Anadolu liselerine yerleştirdi
 23 Kasım 2020 09:00
+Aa- Yazdır
Uzaktan eğitimde yakından dokunuş

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü... Kar kış, köy kasaba demeden, büyük fedakarlıklarla öğrencilerini ilim ve bilimle adeta bir nakış gibi dokuyan öğretmenler, bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde görev yaptı. Binlerce öğretmen, pandemi nedeniyle 23 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verilip online eğitime geçilse de öğrencilerini hiç bırakmadı. Özellikle internet erişiminin sıkıntılı olduğu köy ve kasabalardaki öğretmenler, öğrencilerinin evlerine giderek kitaplar dağıttı, lise sınavlarına hazırlananlara kendi elleriyle hazırladıkları soru kitapçıkları ve testler gönderdi. O öğretmenlerden ikisi ise Artvin Yusufeli'nde görev yapan Erhan Kuşaksız ile Aksaray'ın Ovacık Köyü'ndeki Ayşen Altınok.

DOLMUŞLARLA TEST

Artvin Yusufeli'nde Fen Bilimleri öğretmeni olan Erhan Kuşaksız pandemi nedeniyle ilçeden ayrılıp köydeki evlerine yerleşen onlarca öğrencisiyle tek tek ilgilendi. Köylerde internet olmadığı gibi, televizyon bağlantılarında bile oldukça sıkıntılar yaşandı. Çocuklar uzaktan eğitimin verildiği EBA TV'ye günlerce erişemedi. Velilerin cep telefonu aracılığıyla öğrencilerini her gün arayıp ders anlattı. Kendi elleriyle testler hazırlayıp köye giden dolmuşlarla bunları öğrencilerine ulaştırdı. Bu şekilde 50'den fazla öğrencisini LGS'ye hazırladı. Erhan öğretmenin birçok öğrencisi, ildeki en iyi fen liselerini kazandı. SABAH'a konuşan Erhan öğretmen, "Öğrencilerimin neredeyse yüzde 90'ı salgın nedeniyle aileleriyle birlikte köylerine döndü. Canlı dersler hazırladık. İlgi giderek arttı. Çoğu da sınavlarda başarılı oldu" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİM ENGEL DEĞİL'

Sosyal Bilimler öğretmeni olan Ayşen Altınok ise Ovacık Köyü'nde bir kaç yıl önce hayata geçirdiği "Hep beraber okuyoruz" projesiyle hem yetişkinlere hem de çocuklara okuma sevgisini aşıladı. Üç kıraathaneyi kütüphaneye dönüştürdü, görev yaptığı okula büyük bir kütüphane kazandırdı. Köydeki okuma oranı yüzde 10'lardan yüzde 70'lere çıktı. Okuma aşkının pandemiye yenilmemesi için salgın döneminde evde olan öğrencilerine, hatta velilerine de elleriyle kitaplar götürdü. O da tıpkı Erhan öğretmen gibi LGS'ye hazırlanan öğrencilerine her gün cep telefonuyla ulaştı. 5 öğrencisi fen lisesini, 10 öğrencisi de Anadolu lisesini kazandı. Ayşen öğretmen "Kitap isteyenlere kendimiz gidip kitap götürdük. Uzaktan eğitim bize engel değil" diye konuştu.

Ceyda Karaaslan

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkent'te narkotik operasyonu bilançosu: 308 zanlıdan 35'i tutuklandı
23 Kasım 2020 10:52		 Sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yapan 5 kişiye ceza
23 Kasım 2020 10:25
Babasının eski sevgilisini dövüp kanlar içinde yola attı
23 Kasım 2020 10:15		 Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu
23 Kasım 2020 10:02
Öfkeli koca hareket halinde araçtan eşini attı
23 Kasım 2020 09:03		 Saplantılı adamdan evli kadına tecavüz!
23 Kasım 2020 08:41
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü
23 Kasım 2020 07:30		 Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti
22 Kasım 2020 22:46
Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 1 polis yaralı
22 Kasım 2020 22:41		 Adana'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı
22 Kasım 2020 21:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Başkent'te narkotik operasyonu bilançosu: 308 zanlıdan 35'i tutuklandı10:51 - Gram altın 469 lira seviyelerinde10:43 - Bakanı Soylu: Kıyameti koparıyoruz, neden rakamları yanlış verelim10:31 - Barış Pınarı Bölgesinde 6 terörist öldürüldü10:29 - Atanamayan öğretmen, fatura ödememenin formülünü buldu10:25 - Sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yapan 5 kişiye ceza
10:23 - Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı10:20 - Hem maaşlara zam hem de evden çalışma10:17 - FETÖ lideri Gülen, Alparslan Türkeş'in cenaze namazını kıldırmak istemiş10:15 - Babasının eski sevgilisini dövüp kanlar içinde yola attı10:08 - Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti10:04 - 5510'a tabi memur istifa edip özel sektöre geçerse, çalıştığı memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir mi?
10:03 - Borsa haftaya rekorla başladı10:02 - Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu10:01 - Zimmet suçundan Belediye Başkanı dahil şüpheliler adliyeye sevk edildi09:46 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 986 bini geçti09:40 - Helal Akreditasyon Kurumu merak edilen sorulara yanıt verdi
09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Hem maaşlara zam hem de evden çalışma
Efsane cuma fırsatları başladı
Gümüş de 'altın çağını' yaşıyor
Saplantılı adamdan evli kadına tecavüz!
Teröristler sefalette elebaşları ziyafette
Yüce Divan'da hesap vakti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllık izin ücreti 1
Aşı gönüllüsü aranıyor 4
yıllık izin 1
Epidemik Histeri 1
elmalı kurabiye 2
Damga Vergisi 1
urmu dut 2
faiz 1
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 1
sadakatsiz 1
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam