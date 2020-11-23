Borsada hedef 1.510

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve hukukta reform temeline dayalı yeni bir döneme girildiğinin işaretini vermesi ve Merkez Bankası'nın da bu doğrultuda sadeleşme yönünde attığı somut adımlarla birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye'ye geri dönmesi piyasalarda bahar havası estirdi. Son iki haftada rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul, 30 Ekim'den bu yana dünyanın en fazla yükselen dördüncü piyasası oldu.

37 ŞİRKET MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Banka hisselerinin lokomotifliği üstlendiği bu dönemde piyasa değeri milyar doları geçen şirket sayısı 37 ile tarihi zirveye çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 30 Ekim'de 1 trilyon 438 milyar lira olan piyasa değeri, 20 Kasım itibarıyla 207 milyar lira artarak 1 trilyon 645 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altına gerileyerek 8.5 ayın en düşük seviyesini gördü.

BORSAYI BANKALAR SIRTLADI

BIST-100 Endeksi'nin yüzde 18.9 yükseldiği 30 Ekim'den bu yana banka endeksindeki yükseliş yüzde 31.8'e ulaştı. Banka hisselerindeki yükselişte özellikle yabancı alımlarının etkili olduğu gözlendi. 6-13 Kasım tarihleri arasında yabancılar hisse senedinde 614.4 milyon dolarla Ocak 2019'dan bu yana en yüksek net alımı gerçekleştirdi.

Yabancı girişinin devam edeceğini ve Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre hala yüzde 50 civarında iskontolu olduğunu ifade eden analistler, yükselişin henüz bitmediği konusunda hemfikir. Beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek bilançoları, şirketlerin azalan borçluluk seviyesi ve düşük risk priminin etkisiyle endeksin kısa vadede yeni hedefinin 1.510 puan olduğunun altı çizildi.

YABANCI GİRİŞİ SÜRECEK

Ekonomideki paradigma değişiminin ve Merkez Bankası'nın sade para politikası hamlelerinin yatırımcı güvenini olumlu etkilediğini belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, piyasaya yabancı girişinin artarak devam edeceğini ifade etti.

2.5 YILIN EN BÜYÜK HALKA ARZI GELİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, Kervan Gıda'nın halka arzını onayladı. Şirket ek satış dahil toplam 55.5 milyon adet hisseyi 8-9 TL fiyattan halka arz edecek. Halka arzın büyüklüğü 44-499 milyon TL arasında olacak. Halka arz 26-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kervan Gıda, borsada son 2.5 yılın en büyük halka arzı olacak.

Oktay Özdabakoğlu