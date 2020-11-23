Hazine'de 'tek hesap' kazandırdı
|23 Kasım 2020 09:05
|+Aa- Yazdır
Devletin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği Tek Hazine Kurumlar Hesabı kısa sürede yaklaşık 2 milyar lira ilave getiri sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "Bu uygulamayla atıl kamu kaynağı minimize edildi, nakit rezervi güçlendi. Tek hesap uygulaması büyük bir hızla genişletilerek 97 kurum, 20 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaştı. Bütçeye ilave 2 milyar gelir getirdi" dedi.
KAPSAMI GENİŞLEYECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine göre, 2021'de finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve nakit yönetimine ilişkin gelir ve gider tahminlerinin iyileştirilmesi çalışmaları sürecek. Hazine varlıklarının yönetimi programı kapsamında, tek hazine kurumlar hesabı kapsamının genişletilmesiyle hazine nakit rezervi güçlenecek. Gelecek yıl da yaklaşık 70 kurumun tek hesap kapsamına alınması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Önümüzdeki dönemde uygulama kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek" dedi.
DAHA YÜKSEK GETİRİ
Bakan Elvan, bütçe görüşmelerinde Hazine nakit rezervini kuvvetlendirmek, kamu kurumlarına ait atıl kaynakları değerlendirmek amacıyla 2018'de uygulamaya giren tek hesap uygulamayla nakit rezervlerinin güçlendiğini söyledi.
Bakan Elvan, "Uygulamayla atıl kamu kaynağı minimize edildi, maliyetsiz kısa vadeli finansman imkanı oluşturuldu, nakit rezervi güçlendi, böylece devlet bütçesine olumlu katkı sağladı" diye konuştu. Bakan Elvan, bu hesapta toplanan kaynaklarla 2 milyar lira ilave getiri elde edilerek bütçeye gelir kaydedildiğini belirtti.
YILDA 4 MİLYAR GELİR VE TASARRUF
Meclis'e sunulan bütçe tablolarına göre geçen yıl 39, bu yıl da 26 kurumu kapsayan Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na 2021'de 70, 2022'de 65, 2023'te de 30 kurum dahil olacak. Kamunun nakit kaynaklarının etkin şekilde kullanılacağı tek hazine hesabına dahil olan kurum sayısı 230'a ulaşması bekleniyor. Bu sistemle kurumların mali kaynaklarının hak sahipliği değil, yalnızca yönetimi Hazine'ye geçmiş oluyor. Tek elde toplanan nakit rezervinin uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 4 milyar lira gelir/ tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.
HAZAL ATEŞ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hem maaşlara zam hem de evden çalışma
23 Kasım 2020 10:20
|Nükleer santral 2023'e yetişir
23 Kasım 2020 07:48
|Üretime 2. dalga çemberi
23 Kasım 2020 07:25
|Türkiye turizmde tatilcilere 'güven' aşıladı
22 Kasım 2020 19:18
|Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı
22 Kasım 2020 18:22
|Online alışverişte yükselen trend devam ediyor
21 Kasım 2020 17:25
|Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor
21 Kasım 2020 17:24
|Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti
21 Kasım 2020 13:46
|Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi
21 Kasım 2020 10:25
|Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
21 Kasım 2020 01:30