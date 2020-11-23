Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu
|23 Kasım 2020 10:02
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Bayram Ç. İsimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen Hacer Ç.'nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu. Bayram Ç., olayın ardından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
İHA'da yer alan habere göre, Hacer Ç., Bayram Ç.'den ayrılmak istediğini söyledi. Hacer Ç.'nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç., gece geç saatlerden Hacer Ç.'nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.
Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Ürgüp'e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği imha edildi.
Daha önce tehdit etmiş
Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Bayram Ç.'nin daha önce Hacer Ç.'ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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