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Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türk Telekom'un "Uzun Vadeli Ulusal" notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti- Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti
 23 Kasım 2020 10:08
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Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Güçlü finansal performansımız meyvelerini veriyor. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin giderek artan finansal performansı kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom'un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti.

Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performanslarının, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çektiğini bildirdi.

Güçlü bilançoları ve yatırımlarıyla, önlerini çok net gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings'in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Tüm birikimimizi ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz."

- Türk Telekom'dan yukarı yönlü revizeler gelmişti

Açıklamada verilen bilgiye göre, Türk Telekom'un kısa süre önce açıkladığı 2020 dokuz aylık finansal sonuçlarda da başarı grafiği yükselmiş ve şirket bu başarılı performansın ardından 2020 yatırım öngörülerini de yukarı yönlü revize etmişti.

Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net karı da 2 milyar TL'yi aşmıştı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9,7 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom'un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

Fitch yayınladığı raporda, Türk Telekom için yapılan not artışı ve pozitif görünüm değişikliğinin, Şirketin 2020 yılındaki güçlü performansını, net borçlarının içindeki yabancı para payının azalmasını ve lider entegre telekom operatörü olarak güçlü pozisyonunu yansıtmakta olduğunu belirtti.

Kuruluş ayrıca Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.

Türk Telekom'un yabancı para notu (IDR) ise "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.
Anadolu Ajansı
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