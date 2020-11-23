Babasının eski sevgilisini dövüp kanlar içinde yola attı
|23 Kasım 2020 10:15
|+Aa- Yazdır
Dün gece saatlerinde Fatma B. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O. A ile Beyoğlu'da bir mekanda karşılaştı. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. O.A, Fatma B.'ye ertesi gün Gaziosmanpaşa'daki iş yerine gelmesini söyleyerek mekandan ayrıldı
Fatma B. isimli kadın, sabah saatlerinde Yenimahalle Paşa Çayırı Caddesi üzerinde bulunan O. A'nın iş yerine geldi. Fatma B., O. A. ile görüşmek istediğini söyledi. Bunu üzerine O.A.'nın oğlu olduğu öğrenilen U. O. A. henüz bilinmeyen nedenle kadını darp etti. Yaşanılan olay sonrası Fatma B. kanlar içinde yere yığıldı. Yerde kanlar içinde kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
"BANA KAFA ATTI"
Kanlar içindeki kadın kendisine ilk müdahalede bulunan esnafa, "Ben içeri girer girmez bana kafa attı, yumruk attı, dövdü beni, beni buraya yola attı" dedi.
POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI
Hastanede tedavisi biten Fatma B.'nin ifadesine başvuran Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiği öğrenilen U. O. A. ve O. A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.O.A. tutuklanırken babası O.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te narkotik operasyonu bilançosu: 308 zanlıdan 35'i tutuklandı
23 Kasım 2020 10:52
|Sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yapan 5 kişiye ceza
23 Kasım 2020 10:25
|Kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu
23 Kasım 2020 10:02
|Öfkeli koca hareket halinde araçtan eşini attı
23 Kasım 2020 09:03
|Uzaktan eğitimde yakından dokunuş
23 Kasım 2020 09:00
|Saplantılı adamdan evli kadına tecavüz!
23 Kasım 2020 08:41
|İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çıkan yangın söndürüldü
23 Kasım 2020 07:30
|Üzerine televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti
22 Kasım 2020 22:46
|Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 1 polis yaralı
22 Kasım 2020 22:41
|Adana'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı
22 Kasım 2020 21:21