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FETÖ lideri Gülen, Alparslan Türkeş'in cenaze namazını kıldırmak istemiş

MHP'nin rehmetli lideri Alparslan Türkeş'in cenaze namazını kıldırmak için Gülen'in büyük çaba gösterdiği oğlunun buna izin vermediği ortaya çıktı. Dönemin Diyanet Başkanı Yılmaz "Gayeleri neydi bilmiyorum" dedi.
 23 Kasım 2020 10:17
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FETÖ lideri Gülen, Alparslan Türkeş'in cenaze namazını kıldırmak istemiş

1990 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, 1991'de de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, 17 Eylül 1992'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan ve 11 yıl bu görevde bulunduktan sonra 19 Mart 2003'te görevinden istifa eden Mehmet Nuri Yılmaz, Erkan Özben ile Furkan Sin'in yazdığı "Hatıralarla Alparslan Türkeş" kitabında Türkeş'in cenaze töreni ve tören sırasında yaşananları anlattı:

FETO KILDIRMAK İSTEDİ

"Vefat haberini aldıktan sonra biz birkaç dostumla birlikte Parti Genel Merkezi'ne gittik. Tuğrul Türkeş Bey de oradaydı. Bana "Babamın cenaze namazını kıldırmanızı istiyorum" dedi. Ertesi gün sabah kalktığımızda Zaman Gazetesi'nde 'Alparslan Türkeş'in cenazesini Fetullah Gülen kıldıracak' şeklinde bir manşet atmışlar. Bende, Tuğrul Bey fikir mi değiştirdi acaba diye kendisine sordum. O da 'Hayır efendim haber yalan, bir kere benim babam Devlet töreni ile uğurlanacak. O kim ki babamın namazını kıldırsın, hangi vasıfla bunu yapacakmış. Biz, sizin kıldırmanızı istiyoruz. Babam sizleri çok severdi' dedi." "Ben de bu sözlere istinaden cenaze günü hazırlandım, Diyanet'in önünden yola çıkacaktık ki Fetullah Gülen karşıdan geliyor. Kapının önünde bizim Naim Hoca (Naim Gölleroğlu) vardı, o görüp durdurmuş. Fetullah, Naim Hoca'ya, namazı kendilerinin kıldıracağını söylemiş. Naim Hoca da 'Hayır efendim, Tuğrul Bey bize söyledi. Vazife bizim, Sayın Başkan kıldıracak' karşılığını vermiş. Biz Diyanet'ten çıkarken bu da takıldı peşimize camiye beraber gittik, saflarda da ben vardım. Yanımda Demirel, onun yanında Erbakan, Erbakan'ın yanında da Fetullah vardı. Türkeş Bey'in cenazesini kıldırmayı çok istemişlerdi artık gayeleri neydi bilmiyorum ama onlara nasip olmadı, biz üstlendik vazifeyi ve namazımızı kıldırdık. Kocatepe'den Sakarya'ya kadar cemaat vardı. Kıldırdığım en kalabalık cemaatti."

BİZİM POZİSYONUMUZU NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERMİŞ

AK Parti döneminde Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın açıklamalarıyla ilgili olarak SÖZCÜ'ye şunları söyledi: "Bundan yaklaşık 23 yıl önce de bizim pozisyonumuzu net şekilde ortaya koyan bir metin. Eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz, sağ olsun bir hakkı teslim etmiş.

Tuğrul Türkeş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yaptığı bir açıklamada da bir dönem Fetullah Gülen'in babasına ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı. Tuğrul Türkeş "Ölümünden hemen sonra da ailemize çengel atarak babamın cenazesine konmaya çalıştılar" demişti.
Memurlar.Net
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