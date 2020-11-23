Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
|23 Kasım 2020 10:23
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İlaç şirketi AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşının üçüncü aşama klinik verilerine göre yüzde 70 koruma sağladığı
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