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Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı
 23 Kasım 2020 10:23
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Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İlaç şirketi AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs aşının üçüncü aşama klinik verilerine göre yüzde 70 koruma sağladığı
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