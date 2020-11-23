Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

1416 İLE GİDENLERDEN BAŞARIZ OLANLAR, SINAVSIZ OLARAK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLABİLİR Mİ? YÖK, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ve yükseköğretim kurumları adına yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek için yurt dışına gönderilen ancak bu eğitimlerini tamamlamadan yurda dönenlerin sınavsız olarak öğretim elemanı kadrolarına atamalarının yapılamayacağını belirtti.