Barış Pınarı Bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgisine göre, Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
|23 Kasım 2020 10:31
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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