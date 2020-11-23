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Soylu: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin yahu

Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun?" dedi.
 23 Kasım 2020 10:43
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Elektronik kelepçe uygulamasını İçişleri Bakanlığı kendi bünyesine aldı.

Yeni yerleşkede yaklaşık 1000 kapasiteli, 400'ü Ocak ayında devreye girecek, elektronik kelepçe izleme merkezinden bu süreç takip edilecektir.

2020'nin ilk 6 ayında cinayete kurban giden kadınların, yüzde 90'ı daha öncesinde kolluk birimlerimize başvurusunun olmadığı ortaya çıkmıştır.

Çok yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum.

Neredeyse 500 bine yakın kolluk görevlimiz var. Türkiye'nin her yanına uzanan bir teşkilatımız söz konusu.

6284 çerçevesine giren bu konudaki tüm olayları anı anına takip edebilme kapasitesine sahibiz.

(Kadın cinayetleri) Bu rakamlar konusunda bize itimat etmeyen gazete küpürlerinden bunları toplayan bir anlayış da söz konusu.

Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda.

Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var.

Bu nasıl böyle olur diye neredeyse kıyameti koparıyoruz. Titizleniyoruz ama maalesef yanlış rakamlar yüzünden esir kalıyoruz.

Biz neden bu rakamları yanlış verelim.

Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz.

Tüm kadın cinayetlerini biz yapıyormuşuz gibi bizi suçlayanlar bu konuda acaba ne yapıyor? Sadece suçlamak siyasal şiddetin yanında acaba ne yapıyorlar.

KADES'i indirin diye yalvarıyoruz.

Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz 'ayıptır bir daha yapma.'
DHA
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