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Dolar ve gram altın, Cuma gününe göre %2 yükseldi

Dolar ve gram altın Cuma günü kapanış fiatlarına göre yükseliş gösterdi. Grama altın %2 artarak 468 TL'ye, dolar ise %1,9 artarak 7,77 seviyesine yükseldi.
 23 Kasım 2020 10:51
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Dolar ve gram altın, Cuma gününe göre %2 yükseldi

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 469,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 459,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 469,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.874 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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