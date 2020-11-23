Dolar ve gram altın, Cuma gününe göre %2 yükseldi
|23 Kasım 2020 10:51
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 469,4 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 459,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 469,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.874 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi.
Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi
23 Kasım 2020 14:06
|Borsa rekor tazelemeye devam ediyor
23 Kasım 2020 13:16
|Çeyrek altın ne kadar?
23 Kasım 2020 12:38
|Güne başlarken döviz fiyatları
23 Kasım 2020 09:39
|Borsada hedef 1.510
23 Kasım 2020 09:01
|Gümüş de 'altın çağını' yaşıyor
23 Kasım 2020 07:43
|Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
21 Kasım 2020 06:15
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
20 Kasım 2020 18:50
|Borsa yeniden kapanış rekoru kırdı
20 Kasım 2020 18:31
|Çeyrek altın 748 TL'ye yükseldi
20 Kasım 2020 17:53