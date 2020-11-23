Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya başlanan yeni kısıtlamalarda, sokak yasağında ilk hafta geride kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması, aynı saatler arasında hafta sonları uygulanmaya devam edecek. Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, tablonun olumlu yönde değişmemesi durumunda, tedbirlerin hafta içine yayılabileceğini söyledi.

"KURALLARA UYULMAZSA DAHA SERT KISITLAMALAR BİZİ BEKLİYOR"

NTV'de değerlendirmelerde bulunan Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal olarak alınan tedbirlerin etkili olacağını düşünüyorum. Artık herkeste, o pandeminin ilk zamanlarında olduğu duyarlılık oluşmaya başladı. İnsanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olabildiğini ve evlerde vakit gerçirmek gerektiğini biliyor.

İki hafta içinde bireysel tedbirlerle birlikte bir etki olacağını düşünüyorum ama bütün bunlara rağmen bireysel tedbirlere uymamakta ısrar edersek, kısıtlamalara uymamaya devam edersek daha sert kısıtlamalar da bizi bekliyor. Evlerde de toplanmamak gerekiyor. Bu dönemde zorunlu haller dışında kesinlikle ev ziyaretleri olmamalı.

"HAFTA SONU KISITLAMASI HAFTA İÇİNE YAYILABİLİR"

Hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir. Şu anda saat 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında faaliyetine devam eden AVM gibi yerlerde çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestisi belirli meslekteki kişiler için gerekli olabilir ama ümit ediyoruz ki alternatiflere hiç gerek kalmasın."