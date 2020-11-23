1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın döneminde 'sanal müzelerin' sayısı artırılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı: Türkiye'de 17 müzemizde sanal gezi yapılabilecek altyapıyı oluşturduk. Sanal müzelerimizin sayısını artıracağız
 23 Kasım 2020 11:18
+Aa- Yazdır
Salgın döneminde 'sanal müzelerin' sayısı artırılacak

- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilgi gören sanal müzelerin sayısının artırılacağını söyledi.

Nadide eserlere ev sahipliği yapan müzelerden 17'si, Kovid-19 sürecinde "https://sanalmuze.gov.tr" adresinden sanal ortamda ziyarete açıldı.

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Cumhuriyet Müzesi, İzmir Efes Müzesi, Çanakkale Troya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, Ankara Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi, Çorum, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Van müzeleri sanal ziyaret edilebiliyor.

Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde evlerinde karantinada olanların dış dünyaya daha çok ilgi duyduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu dönemde sanal müze uygulamasını başlattığını anımsatan Yazgı, "Türkiye'de 17 müzemizde sanal gezi yapılabilecek altyapı oluşturduk. Sanal müzelerimizin sayısını artıracağız. Edirne ve diğer illerimizde de kültür hazinelerimizi de sanal uygulamaya koyabilir miyiz ya da daha farklı dijital uygulamalarla neler yapabileceğimiz anlamında çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

- "Dünyada kültür turizminde çok iyi yerlere geldik"

Sanal müzelerin yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü anlatan Yazgı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kültür hazinelerini, müzelerimizi, ören yerlerini daha iyi, hızlı ve güzel bir şekilde en teknolojik haliyle nasıl sunacağımızı da planlıyoruz. Pandemi sürecinde bir süre kapalı kaldıktan sonra bakanlığımızın belli genelgeleri çerçevesinde müzelerimizde hem sosyal mesafe hem de hijyen anlamında belli tedbirler aldık. Müzelerimiz ve ören yerlerimizde kapasiteleri belirledik. Ziyaretçi sayılarımıza göre, ziyaretçilerimize en sağlıklı şekilde gezinti ve ziyaret imkanı sağladık. İyi bir sınav verdik. Müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezen ziyaretçilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Eleştirilerle ilgili de hemen düzeltmeleri yapıyoruz. Bu dönemde Avrupa ve hatta dünyada kültür turizminde çok iyi yerlere geldik."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip
23 Kasım 2020 14:38		 'Rekabet Kurulu, 2,4 milyar lira para cezası kesti'
23 Kasım 2020 13:59
3 bin 537 hakim ve savcının terfisi açıklanacak
23 Kasım 2020 13:29		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
23 Kasım 2020 13:29
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
23 Kasım 2020 11:12		 Helal Akreditasyon Kurumu merak edilen sorulara yanıt verdi
23 Kasım 2020 09:40
Sokağa çıkma yasağını kaç kişi ihlal etti?
23 Kasım 2020 09:14		 Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdü
22 Kasım 2020 23:57
'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
22 Kasım 2020 19:16		 Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı
22 Kasım 2020 17:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa edilecek14:58 - Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız14:50 - Şangay Havalimanı'nda test izdihamı!14:43 - Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu14:43 - Taksisinde unutulan 300 bin euroyu sahibine teslim etti14:38 - TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip
14:29 - Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı14:22 - FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama14:16 - Kıbrıs Gazisi ve eski belediye başkanı koronaya yenik düştü14:13 - Korona kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı14:07 - Tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü14:06 - Bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi
14:05 - KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?14:00 - Şenol Güneş: Beni kimse paspas yapamaz13:59 - 'Rekabet Kurulu, 2,4 milyar lira para cezası kesti'13:56 - Yüce Divan'da yargılanacak üç eski Danıştay üyesi: Bektaş, Olcay ve Tutar13:48 - MGK çarşamba günü toplanacak
13:46 - Bakan Pekcan: 208 firmaya fahiş fiyat cezası kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisine çıktı
İşte yeni reform paketinin detayları
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
Özel şirketler maaşlara %17 zam yapacak
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
Öğretmenlik mezunu, fatura ödememenin formülünü buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
yıllık izin 1
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 1
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
etin ne budun ne 1
Gönül Dağı dizisi 1
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 2
Epidemik Histeri 1
corona için on günlük süre 1
sadakatsiz 1
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam