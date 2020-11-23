Banka kasasından 1 milyon liralık altın hırsızlığı özel ekiple çözüldü
|23 Kasım 2020 11:23
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- Malatya'da banka kasasından 1 milyon lira değerindeki altın hırsızlığı emniyetin kurduğu özel ekip sayesinde çözüldü.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Darende ilçesinde yaşayan esnaf H.Ö. (61), 1 milyon lira değerindeki altınlarını kiraladığı bankanın kasasında muhafaza etmeye başladı.
Durumdan haberdar olan ve babasıyla beraber çalışan H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö (33), kasanın anahtarını evden çalarak iş birliği yaptığı O.Ö'ye (39) verdi.
Soy isim benzerliği bulunan O.Ö, aynı bankadan hesap açtırıp kasa kiraladı. Bir süre sonra A.Ş.Ö'nün verdiği anahtarla bankaya giden O.Ö, banka görevlilerinin yanından uzaklaşmasıyla H.Ö'ye ait kasayı açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
O.Ö, iki hafta sonra tekrar aynı bankaya giderek kasayı açıp içindeki 1 milyon lira değerindeki altınları aldı ve bankadan ayrıldı.
Altınları bozduran O.Ö. ilçedeki başka bir bankadan hesap açtırıp parayı önce Gaziantep'e, oradan da KKTC'deki bankaya kendi adına gönderdi. O.Ö, KKTC'deki bankadan çektiği parayı A.Ş.Ö'ye verdi.
A.Ş.Ö. parayla kayıplara karıştı.
Bir süre sonra kasasındaki altınların çalındığını fark eden H.Ö. durumu polise bildirdi.
- Özel ekip hırsızlığı çözdü
Darende Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünce milyonluk hırsızlığın çözülmesi için özel ekip kuruldu.
Yaklaşık iki aylık titiz çalışma sonucu bankadaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı.
Uzun süren araştırma ve inceleme sonucu paranın H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö. tarafından çalındığını belirleyen ekipler, O.Ö'yü ilçede düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Suçunu itiraf eden O.Ö, parayı H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö'ye verdiğini, daha sonra ise ona ulaşamadığını, mağdur edildiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö, "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.
H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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