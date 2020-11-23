Öğretmenlerle hemşireler arasındaki atışma sosyal medyaya uzandı
|23 Kasım 2020 12:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, kısıtlamalar sonrasında ilk aldığı kararda ana okul dahil olmak üzere tüm seviyelerde 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitime geçtiğini duyurmuştu. Ancak çalışan binlerce anneden dolayı kreş ve ana okullarıyla ilgili kararını değiştirmiş ve ana okullarında yüz yüze eğitime gidileceğini duyurmuştu.
Bu gelişme sonrasında, sadece ana okullarının açılmasına tepki gösteren okul öncesi öğretmenleri sosyal medyada #bakıcıdeğilöğretmeniz tag'ı altında çok sayıda tweet atarak, uygulamaya tepki göstermişti. Eğitim sendikaları da kararın yanlış olduğunu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.
Bir kısım okul öncesi öğretmenin sosyal medyada başlattığı bu kampanyaya, sağlık
personeli tepki gösterdi. Özlem Yılmaz adlı bir hemşire sosyal medya
hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Yoğun bakımda yatan hastalara bebek gibi bakıyoruz.
Banyosunu yapıyoruz, yatağını yapıyoruz, makineye bağlı değilde besleniyorsa yemeğini yediriyoruz, altını temizliyoruz.
Tedavisi neyse yapıyoruz.
Bu arada bizler bakıcı değil hemşireyiz.
Görevimiz neyse ağlamadan yaparız." dedi.
Hemşire Yılmaz'ın bu paylaşımı 80 bin beğenme, 4 bin 500 paylaşım alarak çok geniş bir kitleye erişti.
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