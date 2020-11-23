Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|23 Kasım 2020 13:29
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OSMANİYE
Osmaniye'de iki köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
Osmaniye merkeze bağlı Issızca ve Kesmeburun köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi tespit edilmesi üzerine Issızca köyü ile 18 pozitif vaka ve bunların temaslısı 26 kişinin tespit edildiği Kesmeburun köyü bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçeye bağlı TÜİK nüfusu bin 490 olan Issızca köyünde 13 Kasım 2020 tarihinden bu yana 6 hanede ikamet eden 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi tespit edilmiştir. Yine ilimiz merkez ilçeye bağlı TÜİK nüfusu 540 olan Kesmeburun köyünde 13 Kasım 2020 tarihinden bu yana 18 pozitif vaka ve bunların temaslısı 26 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Kesmeburun köyünde 11 hanede ikamet etmeleri nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 22 Kasım 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar merkez Issızca ve Kesmeburun köylerinin karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Ayrıca toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği karar alındı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 150 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 150 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
ÇANKIRI
Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde, Kovid-19 vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köylerin karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.
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