AVM'de yerde yemek yediler
İstanbul'da AVM'de yerde yemek yenilen görüntüler ortaya çıktı
|23 Kasım 2020 12:44
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İstanbul'da bir alışveriş merkezinde müşteriler yerde yemek yedi. Corona virüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve lokantalarda paket servis hizmetine geçilmişti. Bu kapsamda AVM'lerdeki masa ve sandalyeler de kaldırılmıştı.
İstanbul'daki bir alışveriş merkezindeki müşterilerin paket servis aldıkları yemeklerini yere oturarak yediği görüldü.
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