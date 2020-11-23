Hemşire hataları davaları kitap oldu
|23 Kasım 2020 12:44
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Enjeksiyon; neredeyse tüm sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilen, en yaygın girişimsel tıbbi bir uygulamadır. Doğumdan ölüme, estetik müdahalelerden acil durumlara kadar her koşulda ve yaştaki insana uygulanabilir bir yöntemdir.
Tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi, enjeksiyondan istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu istenmeyen sonuçlar basit ve geçici olabilir veya kalıcı sinir hasarı, uzuv kaybı ve ölüm gibi ciddi sonuçları olan geniş bir yelpazede olabilir.
İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI ile İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı'nı yürütmüş olan Av. Arb. Ümit ERDEM'in birlikte hazırlamış oldukları "Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?" başlıklı Eser, Temmuz ayında Legal Yayınevi tarafından yayımlanmış idi.
Pandemi döneminde de Sağlık Hukuku çalışmalarına devam eden Yazarlar, bu sefer de, Hemşire Hataları Davaları'nı gündemlerine alarak, "Yargı Kararları'nda Enjeksiyon ve Sorumluluklar" isimli kitaba imzalarını attılar.
Yazarlar; "Yargı Kararlarında Enjeksiyon ve Sorumluluklar" başlıklı Kitap ile; 2016-2020 yılları arasında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri tarafından verilen 139 kararı değerlendirmiş, sınıflandırılmış, özetlenmiş ve tablolar halinde sunmuşlardır.
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