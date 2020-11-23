LGS içeriği değişirse 5 milyon yardımcı kitap çöp olacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (Liselere Geçiş Sınavı) LGS içeriğini değiştirmesi halinde, LGS'ye hazırlıkta yardımcı olan 500'e yakın yayıncının 5 milyon yakın kitabı çöpe gitmiş olacak.
|23 Kasım 2020 12:51
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Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta aldığı kararla, 23 Kasım ila 31 Aralık tarihleri arasında uzaktan eğitime geçileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca LGS sınav içeriğinin değişebileceği ve bu konudaki kararın da bu hafta içinde açıklanacağı belirtildi.
LGS sınavlarına hazırlık kitapları yayınlayan yayınevleri ise sınav içeriğinin değişmesi halinde bastıkları ve şuan satışta olan 5 milyona yakın kitabın iade alarak geri dönüşüme vermek zorunda kalacaklarını belirtti. Sektör yetkilileri, kağıtların ithalat yoluyla alındığını, çöpe gidecek kitaptan dolayı milyonlarca TL'lik bir zararın oluşacağını vurguladı.
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