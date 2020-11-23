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Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Yıldırım- 8 Operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 23 Kasım 2020 12:55
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Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin Dargeçit kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Dargeçit kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonun sürdüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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