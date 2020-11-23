Fabrika gibi okula bakanlıktan teşekkür

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) sürecinde fabrika gibi çalışarak maske, yüzey temizleyici, tulum, hijyen standı, ateş ölçer, siperlikli maske gibi materyaller üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür yazısı gönderdi.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini ve birçok hijyen ürününün üretimini sürdürüyor. Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Dezenfektan üretiminin yanı sıra maske, yüzey temizleyici, tulum, hijyen standı, ateş ölçer, siperlikli maske gibi materyaller de üretiliyor.

Okulun bu çabası sonucu Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür belgesi gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu imzalı belgede şu ifadeler kullanıldı:

"Kovid-19 salgını sürecinde öncelikle bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların ihtiyaç duyduğu hijyen ürünlerini (maske, yüzey temizleyici, tulum, hijyen standı, ateş ölçer, siperlikli maske gibi) AR-GE faaliyetleri ve üretimleri için yapmış oldukları özverili çalışma ve vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Fabrika gibi okulda Kovid-19 ile mücadele kapsamında birçok hijyen ve temizlik ürününün üretimine ara vermeden devam ediliyor.