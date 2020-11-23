3 bin 537 hakim ve savcının terfisi açıklanacak
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 3 bin 537 hakim ve savcının terfi işlemlerinin bu hafta açıklanacağını belirtti.
|23 Kasım 2020 13:29
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HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
HSK 2. Dairesi 3537 Hakim ve C.Savcısını ilgilendiren 2020 yılı Ağustos dönemi terfi taslağının görüşmelerine bugün başlamıştır. Çalışmalar bu hafta içinde neticelendirilip, sonuçlar kurumun internet sitesinde ve mevzuat gereği resmi gazetede duyurulacaktır.
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