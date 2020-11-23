MGK çarşamba günü toplanacak
|23 Kasım 2020 13:48
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Kasım Çarşamba günü toplanacak.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının ardından kritik bir dönemde yapılacak yılın 5'inci toplantısında, Türk ordusunun Azerbaycan'da üstleneceği görev ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.
Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yürüteceği çalışmaların MGK toplantısının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni Navtex ilanı ve buradaki diğer gelişmelerin yanı sıra Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile terörle mücadele, diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşülecek konular arasında yer alması bekleniyor.
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