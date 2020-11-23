Şenol Güneş: Beni kimse paspas yapamaz

UEFA Uluslar Ligi'nde grubu sonuncu sırada tamamlayarak C Ligi'ne düşen A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, basın mensupları ile bir araya geldi. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda öne çıkan açıklamalar

"YUSUF İLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

"Son maçta iki forvet Cenk ve Kenan'la başlamak yerine birini oynatıp, Yusuf'u da koyabilirdim. Yusuf, sonuç alma açısından çok yetenekli ve önemli bir futbolcu. Daha iyisini yapabilecek yeteneğe de sahip. Yusuf ile ilgili olumsuz bir düşünem yok. Yusuf'un sezon başında kafası o kadar karışıktı ki, şimdi toparlıyor. Ozan son 2 maçta benim beklediğimin altında, bunlar yaşanabiliyor."

"AYAĞIMIZ TAKILDI, YERE DÜŞTÜK AMA AYAĞA KALKACAĞIZ"

"Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Küme düştük. Almanya 6 yedi diye yok mu oldu? Biz Almanya değiliz ama sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Başarısızlık benim suçum, benim sorumluluğum. Maaşımla ilgili yalan haberler yapıyorlar. Amaçları tozu dumana katmak, karalamak. Beni kimse paspas yapamaz. Ayağımız takıldı, yere düştük. Ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız. Bugün dünden iyi olduğu zaman, yarın da bugünden iyi olduğu zaman Türkiye'nin geleceği aydınlıktır."

"BEN YERLİ ÜRETİMDEN YANAYIM"

"Galatasaraylı arkadaşların bir rahatsızlığı var. Bazı arkadaşların trolleri var. Yabancı oyuncu konusunda beklentisi olan bir teknik adam değilim. Zaten 14 yabancıyla da devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben yerli üretiminden yanayım."

Kaynak: Futbol Arena