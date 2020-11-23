Bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi

Merkez Bankası'nda (TCMB) Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ın atandığı haftanın yabancı sıcak para girişi bilançosu ortaya çıktı.

TL'nin 8,50'lerden 7,60'a kadar gerileyip 2001 sonrasının en iyi haftalık performansını gösterdiği haftada, yabancı yatırımcılar toplamda Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş yaptılar. Kurdaki düşüşü sağlayan da bu oldu.

Yabancı girişleri, hisse, tahvil ve swap (döviz-TL takası) kanallarından gerçekleşti.

HİSSE VE TAHVİLDEN 928 MİLYON DOLAR GİRİŞ

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 6-13 Kasım haftasında yabancılar, Borsa İstanbul'da nette 614,4 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı. Bu rakam, borsaya Ocak 2019 sonrasındaki en yüksek haftalık yabancı girişi oldu.

Söz konusu haftada yabancılar 293,9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 19,8 milyon dolarlık da özel sektör tahvili satın aldı. Böylece Türkiye'ye haftalık yabancı portföy girişi toplam 928,1 milyon dolar oldu.

SWAP KANALINDAN YAKLAŞIK 4 MİLYAR DOLAR GİRİŞ

Yabancıların asıl girişi ise swap kanalından gerçekleşti.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre, Türkiye'deki bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 6-13 Kasım haftasında 1 milyar 244 milyon dolar arttı. Aynı haftada TCMB'nin haftalık ve uzun vadedeki swap pozisyonlarının 2,2 milyar dolar gerilediği dikkate alındığında, yabancıların swap kanalıyla girişleri tahminen 3 milyar 423 milyon dolar oldu.

Analistler, yaklaşık 500 milyon dolar da BİST kanalından yabancı swap girişi olduğunu tahmin ediyor.

Böylece portföy ve swap kanalından toplam yabancı sıcak para girişinin 5 milyar olduğu tahmin ediliyor.

YÜKSEK KURDAN DOLAR SATIP, BANKALARA TL VERDİLER

Yabancıların swap kanalından girişlerinde mekanizma şöyle işliyor.

Yabancılar spot kurdan döviz satıp TL alıyor. Aldıkları TL'yi swap (belirli bir vade için döviz-TL takası) ile Türk bankalarına veriyor ve karşılığında döviz alıyor. Swap işleminin vadesine göre de TL faizi kazanıyor.

Bu kanalda giriş çıkışlar TL'de çok sert hareketlere neden olabiliyor. Son 2 yılda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL'deki düşüşün önüne geçmek için Türk bankalarının yabancılarla swap işlemi yapmasına büyük sınırlamalar getirmişti. Son dönemde ise bu sınırlamalar azaltılmıştı.

BDDK SWAP LİMİTLERİNİ ARTIRMIŞTI

BDDK, 11 Kasım tarihinde yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde yurt içi bankaların spot bacakta yabancıdan TL borçlandığı (TCMB ile yapılan FX ve altın swap işlemlerinin muadili) işlemlerin limitlerini artırmıştı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmişti.

Emre DEVECİ