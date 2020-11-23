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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
 23 Kasım 2020 14:22
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 askerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım'da Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlenmişti.
Anadolu Ajansı
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