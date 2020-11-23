1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu

ABD'de yapılan yeni bir çalışmada, Covid-19'a karşı en savunmasız insanlar arasında A kan grubunun daha yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Entübasyon (solunum cihazına ihtiyaç duyma) riskinin en yüksek olduğu kan grubu B, ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise AB olarak belirlendi
 23 Kasım 2020 14:43
+Aa- Yazdır
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu

ABD'de yer alan Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kan gurupları ile yeni tip corona virüs arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yaptı.

EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA

Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Covid-19 için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinin kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmada B ve AB tipi kan gruplarının entübasyon riskinin, diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK ENTÜBASYON RİSKİ B GRUBUNDA

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksekten az doğru): A, B, O, AB

ENTÜBASYON RİSKİ (Yüksekten aza doğru): B, AB, O, A

ÖLÜM RİSKİ (Yüksekten Aza Doğru): AB, O, A, B

HACETTEPE ARAŞTIRMACILARI: KAN GRUPLARI HASTALIĞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Yaz aylarında Ankara'da yer alan Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 corona virüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de covid-19 hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57'sinin kan grubunun A ve yüzde 24'ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı. Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.

O KAN GRUBUNUN VİRÜS YAKALANMA OLASILIĞININ DAHA AZ OLDUĞU BİRKAÇ KEZ ORTAYA KONULDU

Bununla birlikte geçen ay, Amerikan Hematoloji Derneği'nin yayın organı Blood Advances'ta Kanadalı ve Danimarkalı araştırmacılar tarafından yayımlanan iki farklı çalışma kan grubu "0" olan kişilerin corona virüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olduğunu gösterdi. Danimarka çalışması, Covid-19 testi pozitif çıkan 7 bin 422 kişiden sadece yüzde 38,4'ünün kan grubunun "0" olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, A grubuna sahip olanların yüzde 44,4'ünün pozitif test edildiği belirtildi.

Diğer çalışmada ise Kanada'daki araştırmacılar, 95 ağır Covid-19 hastasını inceledi. Çalışmada, kan grubu A veya AB olanların, 0 ve B olan hastalara kıyasla yüzde 84 oranında daha fazla ventilatöre bağlanma ihtiyacı olduğu görüldü. 0 ve B grubunda ise entübasyon oranı yüzde 61 olarak açıklandı.

İKİ TEORİ VAR

Öte yandan, dünya genelinde yapılan çeşitli çalışmalar benzer bulguları işaret etse de kan grupları ise corona virüs arasında nasıl bir ilişki olduğu henüz bilim dünyası tarafından kanıtlanmadı. Ancak duruma açıklayabilecek iki teori bulunuyor.

O KAN GRUBU PIHTILAŞMAYA DAHA AZ DUYARLI OLABİLİR

Bilim insanları, kan grubu O olan kişilerin daha az anahtar pıhtılaşma faktörüne sahip olduklarını ve bu nedenle hastalık nedeniyle meydana gelebilecek kandaki pıhtılaşma sorunlarına daha az yatkın olduğunu düşünüyor. Pıhtılaşma ise Covid-19 ölüm nedenleri arasında başı çekiyor. Daha önceki çalışmalarda, bilim insanları her üç ağır Covid-19 hastasından birinde onların ölümüne neden tehlikeli kan pıhtıları geliştirdiklerini açıklamıştı. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşıyor ve kan akışını keserse kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboliye neden oluyor.

Diğer bir teori de, kan grubu antijenlerini ve bunların enfeksiyonla savaşan antikorların üretimini nasıl etkilediğini ele alıyor. Araştırmacılar, kan türleriyle ilişkili genler ile bağışıklık sistemindeki reseptörler arasında bağlantı olabileceğini belirtti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şangay Havalimanı'nda test izdihamı!
23 Kasım 2020 14:50		 Oxford Üniversitesi aşısında hayal kırıklığı: % 70 koruma
23 Kasım 2020 10:23
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 58 milyon 986 bini geçti
23 Kasım 2020 09:46		 Türk dünyası ile kesintisiz bağlantı
23 Kasım 2020 07:10
DSÖ'den koronavirüste üçüncü dalga uyarısı
22 Kasım 2020 18:20		 Sputnik V aşısı, Pfizer ve Moderna'dan daha ucuz olacak
22 Kasım 2020 15:42
Trump pes etmiyor! O eyalette oyların yeniden sayılması için tekrar dilekçe verdi
22 Kasım 2020 11:02		 Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
22 Kasım 2020 10:02
Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı
21 Kasım 2020 23:33		 İsrail'in BM Büyükelçisinin Enes Kanter paylaşımına tepki
21 Kasım 2020 22:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - İstanbul için su alarmı! Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz15:04 - Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa edilecek14:58 - Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız14:50 - Şangay Havalimanı'nda test izdihamı!14:43 - Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu14:43 - Taksisinde unutulan 300 bin euroyu sahibine teslim etti
14:38 - TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip14:29 - Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı14:22 - FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama14:16 - Kıbrıs Gazisi ve eski belediye başkanı koronaya yenik düştü14:13 - Korona kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı14:07 - Tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
14:06 - Bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi14:05 - KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?14:00 - Şenol Güneş: Beni kimse paspas yapamaz13:59 - 'Rekabet Kurulu, 2,4 milyar lira para cezası kesti'13:56 - Yüce Divan'da yargılanacak üç eski Danıştay üyesi: Bektaş, Olcay ve Tutar
13:48 - MGK çarşamba günü toplanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisine çıktı
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
Özel şirketler maaşlara %17 zam yapacak
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
Öğretmenlik mezunu, fatura ödememenin formülünü buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sadakatsiz 1
corona için on günlük süre 1
Gönül Dağı dizisi 1
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
yıllık izin 1
etin ne budun ne 1
diego perotti 1
mbwana samatta 1
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 1
urmu dut 2
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam