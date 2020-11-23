1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.
 23 Kasım 2020 14:58
+Aa- Yazdır
Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksisinde unutulan 300 bin euroyu sahibine teslim etti
23 Kasım 2020 14:43		 Kıbrıs Gazisi ve eski belediye başkanı koronaya yenik düştü
23 Kasım 2020 14:16
Korona kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı
23 Kasım 2020 14:13		 AVM'de yerde yemek yediler
23 Kasım 2020 12:44
2021'de 6,5 gün izinle 40 günlük tatil yapılabilecek
23 Kasım 2020 12:20		 CHP'li vekilin Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Kasım 2020 12:08
10 dil biliyor, sokakta kalıyor
23 Kasım 2020 11:53		 Öğretmenliği bırakıp müteahhit olan iş insanı, 33 yılda 13 okul yaptırdı
23 Kasım 2020 11:40
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
23 Kasım 2020 11:30		 İki yasak arası sokağa akın
23 Kasım 2020 08:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:08 - İstanbul için su alarmı! Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz15:04 - Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa edilecek14:58 - Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız14:50 - Şangay Havalimanı'nda test izdihamı!14:43 - Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu14:43 - Taksisinde unutulan 300 bin euroyu sahibine teslim etti
14:38 - TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip14:29 - Eskişehir'de ablasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı14:22 - FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama14:16 - Kıbrıs Gazisi ve eski belediye başkanı koronaya yenik düştü14:13 - Korona kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı zirve yaptı14:07 - Tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
14:06 - Bir haftada 5 milyar dolar sıcak para geldi14:05 - KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?14:00 - Şenol Güneş: Beni kimse paspas yapamaz13:59 - 'Rekabet Kurulu, 2,4 milyar lira para cezası kesti'13:56 - Yüce Divan'da yargılanacak üç eski Danıştay üyesi: Bektaş, Olcay ve Tutar
13:48 - MGK çarşamba günü toplanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisine çıktı
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
Özel şirketler maaşlara %17 zam yapacak
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
Öğretmenlik mezunu, fatura ödememenin formülünü buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 5
diego perotti 1
Aşı gönüllüsü aranıyor 6
yıllık izin 1
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 2
diyet muhabbetleri 3
elmalı kurabiye 2
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
yağmurlu havadaki maçı izlemek 2
SON İLANLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 21 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam