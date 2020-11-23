Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.
|23 Kasım 2020 14:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburiyet yoksa evden çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Bir fedakarlık sınavındayız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın" dedi
Bir fedakarlık sınavındayız. Mecburiyet yoksa evden çıkmayın.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2020
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