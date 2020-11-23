TÜBİTAK, KHK'lı doktora öğrencisine verdiği bursu faiziyle geri istedi

Kamu hukuku alanında doktora yapan S.S., TÜBİTAK'tan burs alıyordu. Ancak doktora öğrencisinin bursu geçen haziran ayında kesildi.

Bursun kesilmesinin gerekçesi ise S.S.'nin hakim adayı olarak görev yaparken, 2017 yılında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesiydi.

Hakkında işlem yapılmadı

S.S., KHK ile ihraç edilmiş olsa da hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Gözaltına dahi alınmayan S.S.'nin kesilen bursu, TÜBİTAK tarafından geri istendi. Üstelik faizi ile birlikte.

TÜBİTAK faizini de istedi

S.S.'nin 2017 Ekim'de başvurduğu burs, 2018 Şubat ayında bağlandı. S.S.'ye bağlanan burs, 2020 yılının haziran ayına kadar devam etti.

Bu süreçte toplamda 81 bin 413 lira burs alan S.S.'den, toplamda 91 bin 224 lira geri istendi.

Yani S.S.'den aldığı bursu geri ödemesinin yanı sıra 9 bin 811 lira faiz talep edildi.

TÜBİTAK'ın verdiği bursu faiziyle istemesi üzerine, S.S. Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

S.S.'nin açtığı davada savunma dilekçesi gönderen TÜBİTAK avukatları, KHK'lıların aldığı bursun kesilmesiyle ilgili kararın TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 10 Ocak 2017'de yaptığı toplantıda alındığını belirtti ve burs başvurusu öncesinde adaylara KHK'yla ilgili uyarı yapıldığını belirtti.

S.S.'nin açtığı davada henüz bir sonuç çıkmadı.

Oysa S.S., 29 Nisan 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK ile ihraç edildi. Başvurusunu da 24 Ekim 2017'de yaptı.

Yani TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 10 Ocak 2017 tarihli toplantısından sonra ihraç edildi ve kurumun bursuna başvurdu.

2020 yılının haziran ayına kadar düzenli bir şekilde yatırılan burs, bir anda kesildi ve S.S.'in aldığı bursu yıllık yüzde 9 faiziyle birlikte iadesi talep edildi.

Üstelik S.S., KHK ile ihraç edilmesine rağmen yargılanmıyor. Ayrıca, herhangi bir operasyonda gözaltına dahi alınmadı, hakkında işlem yapılmadı.

Can Bursalı- Independent Türkçe