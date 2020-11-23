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Karantinadaki vatandaş evinden çıkan çöplerle böyle uyardı

Burdur'un Bucak İlçesinde yaşayan Mustafa İ. (27) yeni tip Korona virüs sürecinde örnek davranış sergiledi. Bucak'ta yaşayan Mustafa İ. (27) dünyayı etkisi altına alan Covid-19 süreci içerisinde 9 aylık kızına bulaşan Koronavirüsten sonra evinde biriken çöpleri dışarıya atarken, çöp poşetinin üzerine uyarı yazdı.
 23 Kasım 2020 15:23
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Karantinadaki vatandaş evinden çıkan çöplerle böyle uyardı

Burdur'un Bucak İlçesinde yaşayan Mustafa İ. (27) yeni tip Korona virüs sürecinde örnek davranış sergiledi. Bucak'ta yaşayan Mustafa İ. (27) dünyayı etkisi altına alan Covid-19 süreci içerisinde 9 aylık kızına bulaşan Koronavirüsten sonra evinde biriken çöpleri dışarıya atarken, çöp poşetinin üzerine uyarı yazdı.

Mustafa İ., 9 aylık bebeğinin Covid-19'a yakalanmasından dolayı evdeki çöpleri atarken üzerinde, " DİKKAT! Covid-19' Hastasının Atıklarıdır. Lütfen eldivensiz temas etmeyin" yazarak dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Örnek davranış sergileyerek bu süreçte herkesin dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Mustafa İ., "herkes böyle yapsaydı belki benim kızıma virüs bulaşmayacaktı" dedi.

Yeni tip Koronavirüs'ün dikkat edilmemesi halinde kolayca bulaşan ve büyük risk oluşturan bir hastalık olduğuna değinen Mustafa İ., örnek davranışı ile diğer vatandaşların takdirini topladı.
İhlas Haber Ajansı
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