Ak Partili Kurtulmuş'tan, Türk gemisindeki aramaya tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz."
|23 Kasım 2020 15:36
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den Libya'ya giden Türk ticaret gemisine yönelik bir Alman fırkateyninden yapılan korsan müdahale kabul edilemez. Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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