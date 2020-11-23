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Araç muayene ücretlerine yüzde 9 zam bekleniyor

TÜVTÜRK'ün yürüttüğü araç muayene bedeline yüzde 9,11 oranında zam bekleniyor.
 23 Kasım 2020 15:36
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Araç muayene ücretlerine yüzde 9 zam bekleniyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene ücretlerinde fiyat artışının yüzde 9,11 olması bekleniyor.

TÜVTÜRK'ün yürüttüğü araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL'ye çıktı.

2020 yılı araç muayene ücretleri şöyle:

-Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

-Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 342,50 lira

-Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64
Memurlar.Net
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