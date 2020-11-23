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En çok öğretmen açığı bu bölgemizde

Türkiye'de öğretmen doluluğunda yüzde 97'lik oranla Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri başı çekerken, yüzde 84 doluluğa sahip Marmara bölgesi son sırada bulunuyor
 23 Kasım 2020 15:55
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En çok öğretmen açığı bu bölgemizde

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel okullardaki 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitimi için toplam 1 milyon 148 bin 514 öğretmen görev yapıyor.

AA muhabirinin, MEB verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2020-2021 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 296 bin 989 öğrenci bulunuyor.

MEB'in, 2003'ten 2020'ye kadar yaptığı 692 bin 808 öğretmen alımıyla, resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1 milyon 148 bin 514'e ulaştı.

Öğretmenlerin 974 bin 837'si resmi okullarda, 173 bin 677'si özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı, toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine karşılık geliyor.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda, 118 bin 558 sözleşmeli öğretmen çalışıyor. Okullarda 31 bin 765 müdür, 1339 müdür başyardımcısı, 54 bin 637 müdür yardımcısı olmak üzere 87 bin 741 yönetici bulunuyor.

2003-2020 yıllarında, engelli personel istihdamı kapsamında, 6 bin 716 öğretmen atanırken görevdeki engelli öğretmen sayısı da 8 bin 766'ya yükseldi.

- Bölgelerin öğretmen doluluk oranları

Bakanlığın son verilerine göre, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde Türkiye'deki en yüksek öğretmen doluluk oranları gözleniyor. Bu bölgelerdeki öğretmen doluluk oranı yüzde 97 olarak kayıtlarda yer alıyor. Karadeniz Bölgesi'nde 92 bin 681, İç Anadolu Bölgesi'nde ise 146 bin 319 öğretmen görev yapıyor.

Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise öğretmen doluluk oranı yüzde 95. Ege Bölgesi'nde 107 bin 174, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 87 bin 796 öğretmen okullarda eğitim veriyor.

Öğretmen doluluk oranı yüzde 94 olan Akdeniz Bölgesi'nde 124 bin 794 öğretmen, yüzde 93 doluluk oranına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 126 bin 339, yüzde 84 doluluğa sahip Marmara Bölgesi'nde ise 201 bin 993 öğretmen görev yapıyor.

- Öğretmen maaşlarında iyileştirmeler

Bakanlıkta 9'uncu derecenin birinci kademesindeki bir öğretmenin net maaşı 2002'de 470 lira iken 1 Temmuz 2020 itibarıyla 4 bin 369 liraya yükseltildi. Öğretmenlerin ek ders ücretinin saati ise net 18,22 lira oldu.

Ayrıca tüm öğretmenlere her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu yıl öğretmenlere bu kapsamda 1210 lira ödendi.
Anadolu Ajansı
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