1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rektör açıkladı: Aşı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi"
 23 Kasım 2020 15:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının uygulandığı gönüllü sayısının 44'e ulaştığını ve hiçbirinde yan etki görülmediğini bildirdi.

Rektör Çalış, Büyükşehir Belediyesi tarafından ERÜ yerleşkesi karşısına yapılacak hasta yakını misafirhanesinin temel atma töreninde, Kayseri'nin, İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin çevre illere de hizmet verdiğini anlatan Çalış, büyük bir ihtiyaç olan misafirhane yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı üniversitelerinde geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının çalışmalarına değinen Çalış, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ERÜ'de geliştirilen Kovid-19'a karşı aşımızın Faz-1 çalışması devam etmektedir. Bugün itibariyle 44 gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu, Faz-1 çalışmaları için çok önemli bir şey. Faz-1 çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabi, 3 gün sonra ikinci doz aşılaması yapılacak."

Faz-1 çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çalış, şöyle konuştu:

"Bu güvenliğin iyi geçmesi, bize, Faz-2 çalışmalarına bir an evvel geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçeceğiz ve Faz-2'ye bir an evvel başlamak istiyoruz. Tabi ki prosedürler içerisinde bunu yapmak zorundayız. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz dünya çapında denetlenen Faz çalışması yapılabilen Türkiye'deki tek merkez. Biz asla kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Bu prosedüre uymak şartıyla Faz-2 çalışmalarının da bir an evvel başlayacağını da buradan müjdelemek istiyorum. Tabi ki önce Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra, inşallah Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları biter ve yerli aşımıza bir an evvel kavuşuruz, diye ümit ediyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs aşısında ilk sonuçlar umut vadediyor
23 Kasım 2020 15:41		 Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
22 Kasım 2020 10:49
Oxford'dan sevindirici haber! En az 6 ay koronaya yakalanmıyorlar
20 Kasım 2020 22:17		 Sigara, koronavirüsün yayılmasına yardımcı oluyor
18 Kasım 2020 17:50
Bu aşıda koruma yüzde 95'in üzerine çıktı... Acil onay bekliyor
18 Kasım 2020 14:56		 'TML Kovid-19 ilacının üretimini Türkiye'de yapmak istiyoruz'
18 Kasım 2020 13:31
Araştırma: Ağız çalkalama suyu tükürükteki virüsü 30 saniyede yok ediyor
18 Kasım 2020 13:12		 Türkiye'de, yüzde 90 etkili korona aşısının ikinci dozu yapıldı
17 Kasım 2020 14:20
BioNTech, aşının 2. aşama denemelerine Çin'de başlayacak
16 Kasım 2020 16:16		 ABD'li ilaç şirketi Moderna: Bizim aşımız yüzde 94,5 başarılı oldu
16 Kasım 2020 15:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Otomobil istinat duvarına çarptı: Biri bebek 2 ölü18:43 - Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı18:39 - Bindiği takside 2,7 milyon lira unuttu18:35 - Genç öğretmen koronavirüse yenik düştü18:31 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:27 - Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18:18 - Koronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayın18:12 - Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı18:03 - Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum17:56 - 90 bin TL'ye aldı, önü 2013 model, arkası bilinmiyor17:51 - Hukuk dışı arama yapılan geminin şirketi: 16 saat silahlı arama yapıldı17:48 - Çeyrek altın 765,00 TL'ye yükseldi
17:37 - ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası17:31 - Dolar, yeniden 8 TL'ye yaklaştı17:30 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:22 - Karı koca çifti darp edip polislere saldıran 4 kişi tutuklandı17:13 - Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
17:07 - Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
Genç doktor 7 yıldır aynı kabusu yaşıyor. 1.570 farklı numaradan aradı
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona için on günlük süre 1
Aşı gönüllüsü aranıyor 6
diyet muhabbetleri 3
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 2
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 4
Gönül Dağı dizisi 1
diego perotti 1
sadakatsiz 1
elmalı kurabiye 2
SON İLANLAR
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi Eski Hükümlü İşçi Alacak
TBMM 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam