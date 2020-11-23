At arabasını kaldırıma bıraktı, cezayı yedi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza uygulandı.
|23 Kasım 2020 16:05
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, S.B, fatura işlemlerini halletmek üzere at arabasıyla çarşıya geldi.
At arabasını İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma bırakan S.B, işlemlerini yaptırmaya gitti.
At arabasını kaldırıma park ederek yayaların geçişini engelleyen S.B'ye 132 lira ceza uygulandı.
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