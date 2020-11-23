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CHP lideri, 'Mülakatlar kaldırılsın' derken samimi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada "Mülakatın tümüyle kaldırılması lazım" dedi. Ancak CHP'li belediyeler 30 Mart seçimleri sonrasında memur alımlarını hala mülakatla yapmaya devam etmekte ve yüksek KPSS puanına sahip adayları elemekte olup, CHP lideri sözlerinde samimi ise, Ak Parti ve MHP'nin ne yaptığına bakmaksızın, örnek olacak şekilde önce CHP'li belediyelerde bu sözlerini hayata geçirmelidir.
 23 Kasım 2020 16:05
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CHP lideri, 'Mülakatlar kaldırılsın' derken samimi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki ayrı video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Videolarda mülakatlar konusu da yer aldı. CHP lideri mülakatlara ilişkin olarak "Mülakatın tümüyle kaldırılması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlü sınavla ilgili olarak "Yazılıda elenemiyorsunuz ama sözlü sınavda böylece elenebiliyorsunuz. Artı torpil, 'başarılı olana düşük puan verelim sözlüde ve böylece kaybetsin' diye. Normali şudur, mülakatın tümüyle kaldırılması lazım. Dolayısıyla zaten bir sınav yapılıyor, zaten KPSS sınavı, zaten o sınavda insanlar çalışıyor, emek harcıyor, aylarını günlerini veriyorlar." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemlerinde bütünüyle haklıdır. Memurlar.net'te de yer alan haberlerde 20 yıldır mülakatlarla ortaya çıkan sorunlara yer verilmektedir.

Ancak, bir siyasi lider olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine inanılabilmesi için daha da fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ak Parti hali hazırdaki torpil uygulamasını değiştirmemektedir ve bunun sonuçlarına seçimlerde katlanmaktadır. Ancak CHP liderinin sözlerine inanılabilmesi için uygulamaya ihtiyaç bulunmaktadır.

30 Mart seçimleri sonrasında CHP, 11 büyükşehir olmak üzere toplam 21 ili yönetmektedir. Bu belediyelerde zabıta ve itfaiye memuru olmak üzere çok sayıda unvanda personel almakta ayrıca görevde yükselme sınavı uygulamaktadır.

30 Mart 2019'dan bu yana geçen sürece baktığımız zaman, süreçler hiç de CHP liderinin dediği gibi olmamıştır. Örneğin; Ankara Büyükşehir Belediyesi görevde yükselme sınavı yapmış ancak sözlü sınava katılan 142 adaydan sadece 5 adaya yazılı sınav puanının aynısı verilmiş, 73 adayın sözlü sınav notu ise 10 ila 40 puan arasında düşürülmüştür. Tıklayınız. Yine ABB başkanı Mansur Yavaş, 300 kişilik itfaiye eri alımında, KPSS puanına göre ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü sözlü sınavdan elemiştir. İlgili haber için tıklayınız. CHP'li Tekirdağ Şarköy Belediyesi, 14 kişilik memur alımında, sözlü sınava katılacak adaylarda dahi torpil yapmıştır. Ve bu liyakatsizlik örneği hala orta yerde durmaktadır. Tıklayınız.

Dolaysıyla CHP lideri söylemden önce icraat yapmalı ve sözlü sınav uygulamama kuralını belediyelerde hayata geçmelidir.
Memurlar.Net
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