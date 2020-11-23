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İkisi komiser 4 kişiye tarihi eser operasyonunda tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milas Boğaziçi Mahallesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan ikisi Komiser 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 23 Kasım 2020 16:10
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İkisi komiser 4 kişiye tarihi eser operasyonunda tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milas Boğaziçi Mahallesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan ikisi Komiser 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Boğaziçi Mahallesinde yasa dışı yollardan temin edildiği öğrenilen yaklaşık 350 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi, Jandarma İstihbarat Şube ekipleri alıcı kimliği ile pazarlık yaptı. Alışverişin yapılacağı bölgeye giden sevil ekipler ile pazarlık yapılırken Milas ve Güllük Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eserlerle birlikte yakalanan M.Ö., Z.B., ile Milas ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiserler Y.R.M. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
İhlas Haber Ajansı
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