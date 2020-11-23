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Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ulaşabilir.
 23 Kasım 2020 16:36
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Hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları yayımlandı

DUYURU
(23 Kasım 2020)

2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

İcra sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Memurlar.Net
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