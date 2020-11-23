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Bakan Elvan: Görüş alıp, adımlarımızı hızlı atacağız

Bakan Elvan: Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız
 23 Kasım 2020 16:38
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Bakan Elvan: Görüş alıp, adımlarımızı hızlı atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelmesine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Elvan, "İş dünyası ve STK'ler ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la, MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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