Hayat Boyu Genel Müdürlüğü, tüm kursları kapattı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm kursları 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapattı
|23 Kasım 2020 16:49
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