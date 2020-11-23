'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 23 Kasım'da bir gazetede yer alan Topkapı Sarayı ile ilgili haber üzerine, "Söz konusu haberde 'ağaç katliamı' diye iddia edilen faaliyet, Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yer alan ve Bizans döneminden kalma manastır-sarnıç gibi yeraltı yapılarının üzerine yakın dönemde bilinçsizce dikilen ve kendiliğinden yetişen ağaçların Bilim ve Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde kaldırılmasından ibarettir." açıklamasını yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 23 Kasım'da bir gazetede yer alan Topkapı Sarayı ile ilgili asılsız haber üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığının 06 Eylül 2019 tarih ve 44 numaralı kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredildiği hatırlatılan açıklamada, Topkapı Sarayı gibi benzersiz bir kültür mirasının dünyadaki örnekleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının, koruma ve tanıtım faaliyetlerinin daha planlı ve başarılı yürütülmesine imkan tanıdığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberde 'ağaç katliamı' diye iddia edilen faaliyet, Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yer alan ve Bizans döneminden kalma manastır-sarnıç gibi yeraltı yapılarının üzerine yakın dönemde bilinçsizce dikilen ve kendiliğinden yetişen ağaçların Bilim ve Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde kaldırılmasından ibarettir. Topkapı Sarayı'nın alt bahçelerinde yer alan ve 'Askeri Yurt Binası' olarak adlandırılan yapılar ise 500 yıllık Saray bahçesine 1984'te kaçak ve ruhsatsız şekilde yapılmış binalardır. 1. derece sit alanı üzerine inşa edilmiş ve hiçbir tarihi niteliği bulunmayan bu binalar, doğal olarak Bilim ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla yıkılmıştır, söz konusu alanın tarihi niteliğine uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir."

- "Gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır"

Söz konusu haberin özensiz ve tarihi gerçeklerden uzak hazırlanmasının haberin metnine de yansıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zira Topkapı Sarayı'nın haberde ifade edildiği gibi 30 değil 25 padişaha ev sahipliği yaptığı tarihi bir gerçektir. Topkapı Sarayı gibi benzersiz bir kültür mirası ile ilgili haber yapılırken bu bilgilerin doğru şekilde ifade edilmesine özen gösterilmesi asgari bir sorumluluktur. Milli Saraylar, tüm restorasyon ve konservasyon uygulamalarını bilim ve danışma kurulları yönetiminde ve gözetiminde, alanında tecrübeli ve etik kurallara bağlı personel tarafından yürütmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme misyonuna sahip habercilik mesleğinin gereklerinden biri de araştırma ilkesidir. Bu ilke doğrultusunda Başkanlığımızın her türlü iletişim kanalları medya mensuplarına açık olduğu hususu izahtan varestedir. Bu minvalde bahse konu asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır."