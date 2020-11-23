Emniyet'ten yeni uygulama: Kriminal polisler alanlarında uzmanlaşacak
|23 Kasım 2020 16:58
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadelede daha etkin olmak amacıyla personele uzmanlık eğitimi veriliyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kriminal Daire Başkanlığı, asayiş olaylarını aydınlatmak, suçluların yakalanmasını sağlayarak memnuniyet kalitesi ve verimliliği en üst düzeyde tutmak amacıyla bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor.
Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyet gösteren bölge kriminal laboratuvarlarının personel ihtiyacını karşılamak amacıyla balistik, belge, biyoloji, kimya, iz, ses ve görüntü ile antropoloji konularında uzmanlık eğitimleri verilmeye başlandı.
Alanında uzman akademisyenlerin vereceği eğitimlere ilk etapta Kriminal Daire Başkanlığı ve emniyet teşkilatı bünyesinden 40 kişi katılıyor.
15 gün sürecek eğitime katılanlar, sınava tabi tutulacak.
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