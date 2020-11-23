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Sahte sağlık raporlarıyla 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava

Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi son sınıf öğrencisi 33 öğrencisinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 11'i askeri tabip hakkında dava açıldı
 23 Kasım 2020 16:59
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Sahte sağlık raporlarıyla 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava

Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu askeri tabiplere yönelik soruşturma tamamlanarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 11 tutuklu askeri tabip hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kadrolaşmasında subay yetiştirmek için fişleme yaptıkları, kendi yetiştirdikleri öğrencilerin harp okullarına kolayca geçişlerini sağladıkları bildirildi.

Buna karşın örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayan askeri öğrencileri haksız disiplin cezalarına maruz bıraktıkları ve öğrencinin kendi rızasıyla okuldan ayrılmasını sağladıkları, bu haksızlıklara direnen öğrencileri ise farklı metotlarla yıldırmaya çalıştıkları ifade edilen iddianamede, "Tüm bu sürece rağmen okul ile bağı koparılamayan 2008 girişli Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi 33 öğrenci hakkında, mezuniyetlerine 1 ay kala sağlık kuruluna çıkarıldıkları anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, tabip albay olan, Amerika'ya giderek FETÖ elebaşıyla görüşen ve hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunan itirafçının alınan ifadesinde, Yeşilyurt Hava Harp Okulu Polikliniği'nde öğrencilerin sağlık muayenesi için sevk edildikleri sağlık kurulu başkanı olarak görevlendirildiğini söylediği aktarıldı.

Askeri öğrencilerinin muayenesinin bahse konu yerde gerçekleştiği, 2013 yılında, askeri tabiplerin örgüt mensupları arasında belirlendiği ve sağlık kurulunun bu şekilde oluşturulmasının sağlandığı aktarılan iddianamede, "Söz konusu öğrenciler 2008 yılında okula kayıt yaptırırken sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı tespit edilmişse de, 2013 yılında yapılan muayenelerde psikolojik uyum bozukluğu, kardiyal kalp yetmezliği, göz ve ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu olan sağlık kurulu ve hastaya bakan hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla okulla ilişkileri kesilerek, eğitim ve öğrenim haklarının ellerinden alındığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, 19 askeri tabip şüpheli hakkında örgütsel iletişim yöntemi olan sabit ankesörlü hattan, mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları ve FETÖ mensubu olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden 7'si hakkındaki dosyanın ayrıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ elebaşı ve 11'i tutuklu askeri tabip olmak üzere toplam 12 kişi şüpheli, 33 askeri öğrenci ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine azmettirme" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 286 yıl 6 aydan 306 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, diğer 11 şüphelinin ise "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapsi talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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