1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi- 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210'a yükseldi
 23 Kasım 2020 17:07
+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2020 18:27		 ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası
23 Kasım 2020 17:37
Sahte sağlık raporlarıyla 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava
23 Kasım 2020 16:59		 Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2020 15:45
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 tutuklama
23 Kasım 2020 14:22		 Yüce Divan'da yargılanacak üç eski Danıştay üyesi: Bektaş, Olcay ve Tutar
23 Kasım 2020 13:56
Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2020 12:55		 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden biri tutuklandı
23 Kasım 2020 12:28
Barış Pınarı Bölgesinde 6 terörist öldürüldü
23 Kasım 2020 10:31		 Yüce Divan'da hesap vakti
23 Kasım 2020 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Otomobil istinat duvarına çarptı: Biri bebek 2 ölü18:43 - Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı18:39 - Bindiği takside 2,7 milyon lira unuttu18:35 - Genç öğretmen koronavirüse yenik düştü18:31 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:27 - Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18:18 - Koronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayın18:12 - Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı18:03 - Fuat Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum17:56 - 90 bin TL'ye aldı, önü 2013 model, arkası bilinmiyor17:51 - Hukuk dışı arama yapılan geminin şirketi: 16 saat silahlı arama yapıldı17:48 - Çeyrek altın 765,00 TL'ye yükseldi
17:37 - ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası17:31 - Dolar, yeniden 8 TL'ye yaklaştı17:30 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:22 - Karı koca çifti darp edip polislere saldıran 4 kişi tutuklandı17:13 - Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
17:07 - Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
Genç doktor 7 yıldır aynı kabusu yaşıyor. 1.570 farklı numaradan aradı
İşte yeni reform paketinin detayları
Sağlık Bakanı açıkladı... Aşı ücretsiz olacak
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
Bilim Kurulu üyesi: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etin ne budun ne 1
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
mbwana samatta 1
Gönül Dağı dizisi 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 4
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
yıllık izin 3
defter tasdik ücreti 2
diyet muhabbetleri 3
SON İLANLAR
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi Eski Hükümlü İşçi Alacak
TBMM 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam