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Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı

Uzmanların korona virüsten kurtulmak için tavsiye ettiği ebegümeci ve adaçayı karşımı sonrası 2 ürünün de satışında artış yaşandı.
 23 Kasım 2020 17:13
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Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı

Uzmanların korona virüsten kurtulmak için tavsiye ettiği ebegümeci ve adaçayı karşımı sonrası 2 ürünün de satışında artış yaşandı.

Korona virüsünün büyük artış gösterdiği son günlerde virüse yakalanmak istemeyen vatandaşlar kendilerine koruma yöntemleri geliştiriyorlar. Son olarak revaçta olan ürünler ise ebegümeci ve adaçayı oldu. Uzmanların ebegümeci ve adaçayı gargarasının virüsü yok etmede etkili olduğunu söylemesinin ardından 2 ürüne de rağbet arttı.

"Ebegümeci ve adaçayına rağbet arttı"

Korona virüsü vakalarının artmasının ardından ebegümeci ve adaçayı satışlarının arttığına dikkat çeken aktar Recai Doğanay, "Bazı ürünler, toplum tarafından güvenilir kişiler tarafından önerilirse rağbet görüyor. Adaçayı ve ebegümecinde de durum böyle oldu. Uzmanların televizyonda korona virüse karşı bu ürünleri söylemesi bir talep artışına neden oldu. Ebegümecinin antioksidan özelliği sayesinde bebekler de dahil olmak üzere boğazlardaki enfeksiyonlara iyi geldiği söyleniyor. Astım ve akciğer hastaları da bu ürünü oldukça talep ediyor. Adaçayında da bir talep artışı oldu. Adaçayı hem gargara yapılıyor hem de içiliyor. Bu ikisinin karıştırılarak gargara yapılması sonucu korona virüse iyi geldiği, boğaz ve burunun virüsten temizlendiği uzmanlar tarafından söylendi. Adaçayı ve ebegümeci virüsün dışında başka birçok konuya da iyi geliyor. Ebegümecinin kilosu 45 TL'den satılıyor. Adaçayının kilosu ise 60 TL'den satılıyor. Talep artışına rağmen fiyat artmadı" dedi.

Grip olmak istemeyen vatandaşların da çokça tükettiği ıhlamur ve piyasası hakkında da konuşan Doğanay, şunları söyledi:

"Kış aylarında çok tüketilen ıhlamurda da bir tedarik sıkıntısı vardı. Üreticiler ıhlamuru az az piyasaya sürüyor. Kışın ortasında daha da pahalı olacağını düşünüyorlar. Şu anda 90 TL ile 150 TL arasında kilosu değişiyor. Saf çiçek ıhlamurun kilosu 150 TL, diğerleri ise 90 liradan başlıyor. Kışın satılan diğer ürünlerde ise tarçının kilosu 120 TL, zerdeçal kilo 60 TL, zencefil kilo 70 TL, kuşburnu kilo 20 TL ve nar çiçeğinin kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor."
İhlas Haber Ajansı
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