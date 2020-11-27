25 yıl hizmet 58 yaş ile 15 yıl hizmet 61 yaş emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar fark eder?

SORU: Merhabalar. Şu an devlet okulunda öğretmen olarak görev yapıyorum. Yakın zamanda istifa etmek istiyorum. Sonrasında DEVLET MEMURU OLARAK EMEKLI olmak istiyorum. Bilgilerim; Göreve Başlangıç Tarihi: 02.11.1999 Fiili olarak çalışma gün sayım: 15 yıl 10 ay (ücretsiz izin surelerini düşürdükten sonra hesaplandı)Toplam fiili çalıştığım gün sayısı; 5730

Fiili olarak çalışmam gereken sure:25 yıl 9000 gün Emeklilik yaşım: 58 Emeklilik yılı : 2034

3 çocuk için borçlanabileceğim gün sayısı:1246

Sorularım şunlar

1. 25 yıl ile 15 yıl üzerinden emekli olmak arasında ücret farkı tahminen ne kadar olur ?

Doğum borçlanması + 5.5 yıl iştirakçi olarak isteğe bağlı ödeme yapmam gerekiyor. Sizce değer bir fark olur mu?

2. Devlet memuru olarak emekli olmak daha mantıklı gelse de SGK'dan emekli olması da bir olasılık. Maddi anlamda ödeyeceğimiz paraları ve sonuçta alacağımı (ücret hakkında hiçbir bilgim yok)düşünürsek hangisi mantıklı olur?

3- Emekli sandığı için 5400 gün 61 yas uygulaması da var. Şu anki fiili çalışma sürem bunu karşılıyor, bugün istifa ettiğimde herhangi bir ödeme yapmadan doğum borçlanması, iştirakçi ödemesi yapmadan v,s. 61 yaşı beklediğimde devlet memuru emeklisi olabiliyor muyum?

4- Memurlarda doğum borçlanması yaptıktan sonra 6 ay daha çalışma zorunluluğu var.6 ay daha çalışma süresini doldurmadan istifa edersem borçlanma paraları boşa gider mi? Ne olur ?

5- Doğum borçlanması + Fiili çalışma günü toplamı =6976 gün Geriye kalan gün sayısı: 2024 gün yaklaşık olarak 5.5 yıl dışarıdan iştirakçi olarak ödeme yapıp yaşı beklediğimde devlet memuru emeklisi olabiliyor muyum?

6- Doğum borçlanması işlemlerini e-devletten yapabilir miyim? E- devletten başvuru yapmak istediğimde 4/C'liyim ben. Karşıma "son kez 4/C sigortalı olan kadın sigortalının doğum sonrası primsiz geçen süreleri borçlanma başvurusu ve takibi" şeklinde bir bölüm geliyor. Ne demek istiyor anlayamadım. Bu bölümden mi başvuru yapmalıyım ? Beni ilgilendiren bölüm bu mu? Desteğiniz için teşekkürler

CEVAPLAR

Kısa bilgiler;

8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış olan kadın memurlar 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve 58 yaşını doldurmaları şartıyla emeklilik kazanımını sağlarlar.

İster 8 Eylül 1999 öncesi ister sonrası isterse 2008 yılı Ekim ayından sonra göreve başlayan kadın ve erkek memurlar için 61 yaşını doldurmaları ve en az 15 yıl hizmetlerinin de tamamlanmış olması koşuluşla emeklilik kazanımı sağlayabilmektedirler.

Kadın memurlar doğum nedeniyle kullandıkları ücretsiz izin sürelerini borçlanabilirler, bu borçlanmada herhangi bir doğum nedeniyle kullanmış oldukları ücretsiz izin süresi kısıtlaması yoktur. Ancak bu şekilde doğum borçlanmasının emeklilikten en az 6 ay önce yapılma şartı bulunur.

Ancak, memurluk öncesinde ve sigortalılık başlangıcından sonra çalışılmamak kaydıyla en az 3 çocuk için borçlanma imkanı da vardır ve bu şekilde borçlanma sigortalı süre olarak sayılmaktadır.

Ayrıca, memurlardan 8 Eylül 1999 öncesi göreve başlayıp da bu tarihten ve 23/05/2002 tarihinden önce borçlanma kapsamında bulunan süreler varsa bu süreleri borçlandıklarında emeklilik yaşlarında bir öne alma durumu ortaya çıkar, ANCAK bu durum 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir suretle çalışması olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa memur olanlar için bir avantaj ortaya çıkarmaz.

5434 e tabi memurlar için en az 10 yıl hizmetten sonra isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunur ve bu sistem uygulanarak emeklilik hizmet süresini tamamlama imkanı ortaya çıkar.

5434 e tabi memurların emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının artması memurun hizmeti, görev ünvanı derece kademesi, ek göstergesi gibi unsurların yüksek olmasına bağlıdır.

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı değerlendirmemiz:

Soru 1. 25 yıl ile 15 yıl üzerinden emekli olmak arasında ücret farkı tahminen ne kadar olur ? Doğum borçlanması + 5.5 yıl iştirakçi olarak isteğe bağlı ödeme yapmam gerekiyor. Sizce değer bir fark olur mu?

Cevap 1- Bugün için 25 yıl, ¼ 3000 ek göstergeli bir öğretmen emekli olduğunda emekli aylığı 3459 TL. olur, ikramiye tutarı da 110.855 TL. olur.

15 yıl 3/2 1600 ek göstergeli bir öğretmen emekli olduğunda ise emekli aylığı 2815 TL. olur, ikramiye tutarı da 55.242 TL. olur.

Yani hizmet süresinin artmış olması, intibakının yükselmesi, ek göstergesinin yükselmesi her zaman için aylık ve ikramiye tutarını artırır.

Bu şekilde hesaplama yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Ancak, 2016 öncesi memur iken geçen doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süreleri ve isteğe bağlı ödeme yapılacak süreler yalnızca memurun hizmet süresini artırır, intibak işlemini ve ek göstergeyi yükseltmez. Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süresi borçlanılırsa emeklilik ikramiyesine katkı sağlar, ancak isteğe bağlı ödeme yapılan süreler emekli ikramiyesine katkı sağlamaz.

Soru 2. Devlet memuru olarak emekli olmak daha mantıklı gelse de SGK'dan emekli olması da bir olasılık. Maddi anlamda ödeyeceğimiz paraları ve sonuçta alacağımı(ücret hakkında hicbir bilgim yok)düşünürsek hangisi mantıklı olur?

Cevap 2- Memurluk dışında işçilik sistemi üzerinden emekli olmak istenilirse memurluktan ayrıldıktan sonra en az 1260 gün ve daha fazla işçilik sistemi içerisinde olmanız gerekir. İşçilik sistemi üzerinden emekli aylığı bağlanma sistemi memurlardan farklı olur ve tüm çalışma süreleriniz içindeki prime esas kazançlar esas alınarak aylık bağlanması sistemine dahil olursunuz. Bu konuda bir tasarrufta bulunmadan önce durumunuzla ilgili SGK ya yazılı müracaat ve alınacak cevaba göre hareket etmenizi tavsiye edebiliriz.

Soru 3- Emekli sandığı için 5400 gün 61 yas uygulaması da var. Şu anki fiili çalışma sürem bunu karşılıyor, bugün istifa ettiğimde herhangi bir ödeme yapmadan doğum borçlanması, iştirakçi ödemesi yapmadan v,s. 61 yaşı beklediğimde devlet memuru emeklisi olabiliyor muyum?

Cevap 3- 15 yıl hizmeti tamamladıktan sonra görevinizden ayrılmanıza engel bir durum bulunmaz ve hiçbir şekilde zorunlu bir çalışma içerisine girmeden 61 yaşınızı doldurduktan sonra SGK ya müracaat ederek emekliliğinizi isteyebilirsiniz ve emekliliğiniz de memur statüsünden olur.

Soru 4- Memurlarda doğum borçlanması yaptıktan sonra 6 ay daha çalışma zorunluluğu var.6 ay daha çalışma süresini doldurmadan istifa edersem borçlanma paraları boşa gider mi? ne olur ?

Cevap 4- 5434 e tabi memurlarda doğum borçlanması yapıldıktan sonra 6 ay çalışma zorunluluğu vardır. 6 ay dolmadan emeklilikte borçlanma yapılmamış sayılır, ödenen tutarlar ise geri tarafınıza iade edilir.

Soru 5- Doğum borçlanması + Fiili çalışma günü toplamı =6976 gün Geriye kalan gün sayısı: 2024 gün yaklaşık olarak 5.5 yıl dışarıdan iştirakçi olarak ödeme yapıp yaşı beklediğimde devlet memuru emeklisi olabiliyor muyum?

Cevap 5- İsteğe bağlı ödemenizi 25 hizmet yılınızı tamamlayacağınız süreye kadar yapabilirsiniz ve bu süreden sonra yapmazsınız. 25 yıl tamamladıktan sonra emeklilik yaşınızı hiçbir şekilde çalışmadan beklediğinizde memur statüsünden emekli olabilirsiniz.

Soru 6- Doğum borçlanması işlemlerini e_ devletten yapabilir miyim? E _ devletten başvuru yapmak istediğimde 4/C'liyim ben. Karşıma "son kez 4/C sigortalı olan kadın sigortalının doğum sonrası primsiz geçen süreleri borçlanma başvurusu ve takibi" şeklinde bir bölüm geliyor. Ne demek istiyor anlayamadım. Bu bölümden mi başvuru yapmalıyım ? Beni ilgilendiren bölüm bu mu?

Cevap 6- Doğum borçlanmaları memur iken yapılan süreler ile sigortalı başlangıç ile memur başlangıcı arasındaki süreler için farklıdır. Bu konuda ikamet ettiğiniz yere yakın SGK dan bilgi almanızın daha sağlıklı olacağını değerlendirmekteyiz.