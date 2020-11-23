Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
|23 Kasım 2020 18:27
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.
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