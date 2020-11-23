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Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı

Denizli'de, bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını almak için belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçirdi. Sahte evraklarla harç ve diğer ücretleri ödemeden sahte belgeyle birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıkan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 550 bin TL kamu zararı oluşturan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
 23 Kasım 2020 18:43
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Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı

Denizli'de, bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını almak için belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçirdi. Sahte evraklarla harç ve diğer ücretleri ödemeden sahte belgeyle birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıkan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 550 bin TL kamu zararı oluşturan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını kolaylıkla almak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçiren şebeke, bu şifreler ile sisteme girerek sahte evraklar düzenledi. İskan ruhsatını kolaylıkla almak isteyen şebeke, düzenledikleri sahte evraklarla harç ve diğer ücretlerini ödemeden birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıktı. Belediyenin durumu fark etmesi üzerine savcılığa sunduğu dosyada yapılan incelemede ortaya çıkan bilanço ise görenleri hayrete düşürdü. 47 ayrı dosyada toplam 145 bin 372 metrekare inşaat alanın bulunduğu ve 551 bin 909 TL kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı.

Kamu zararı oluşturan 8 kişi gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri ortaya çıkan yolsuzluk sonrası harekete geçti. Resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına neden olarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen yapı denetim firması yetkilisi ve çalışanlarının içinde olduğu 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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